Почему в России резко подорожал бензин

С начала лета начался рост цен на топливо и возник его дефицит на внутреннем рынке страны. Замминистра энергетики Павел Сорокин рассказал, в связи с чем это произошло, передает E1.ru.

Во-первых, на росте цен отразилась девальвация рубля. Она существенно повлияла на стоимость нефтепродуктов. Кроме того, к цене на экспортируемое черное золото привязаны налоги, формирующие до 40% федерального бюджета. Во-вторых, бензин дорожает из-за серого экспорта, когда недобросовестные участники покупают товар на внутреннем рынке и вывозят за рубеж.

При этом в мире наблюдается дефицит дизеля, что тоже подтолкнуло цены вверх. Сейчас внутри России осуществляются попытки создать искусственный переизбыток товара на бирже и увеличить объем внутренних поставок.

Ранее эксперты рассказали россиянам, какие отечественные продукты подорожают этой осенью. Так, цены подскочат на хлеб, рыбу, мясо и овощи.