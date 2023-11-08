Почему спать с телефоном под подушкой может быть опасно для жизни

Эксперты Роскачества предостерегли тех, кто любит спать с телефоном под подушкой. По их словам, это может быть опасно, в том числе для жизни, пишет Bnkomi.ru.

Даже находясь на зарядке, телефон вряд ли взорвется безо всякой на то причины. Тем не менее литий-ионные аккумуляторы перегреваются, когда тепло от подключенного к сети устройства не может рассеиваться. Так может происходить, например, под подушкой. Следовательно, такие ситуации могут оборачиваться пожаром и гибелью людей.

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