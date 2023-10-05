Озвучен размер пособий по беременности и родам в 2024 году. Об этом сообщает портал E1.ru.

В 2024 году правительство увеличит размер пособий на отпуск по беременности и родам. Согласно бюджету Социального страхования, максимальная сумма выплат вырастет до 783 тысяч рублей.

Сообщается, что размер пособия зависит от дохода женщины. Его выплатят в 100% размере от среднего заработка за два года, оплатив каждый день, который будущая мама находится в отпуске. Чтобы посчитать сумму выплат, нужно доход женщины разделить на дни, которые она проработала. В результате получится средний дневной заработок, который необходимо умножить на количество дней декрета. Конечный итог равен размеру пособия.

Декретные выплачиваются единовременно в течение 10 дней с момента подачи заявления.

Ранее стало известно, кому и на сколько увеличат пенсию с 1 января 2024 года. Подробности смотрите в этой статье.