Обусловлен несколькими факторами: о чего зависит рост цены на такси в снегопад

Цена на такси может вырасти в полтора, а то и в два раза из-за плохих погодных условий. Представители крупного транспортного агрегатора объяснили на примере снегопада, почему стоимость проезда увеличивается, передает «Вечерняя Москва».

Так, цены на такси растут из-за нехватки водителей, а также из-за ограниченного количества автомобилей экономкласса и увеличения спроса в непогоду. Для того чтобы вывести больше машин на дорогу, агрегатору приходится поднимать стоимость проезда. Кроме того, эксперты заявили, что количество водителей может быть небольшим с приходом снегопада, так как некоторые из них не успевают заменить летнюю резину на зимнюю.

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