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17:00, 13 сентября 2023
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Новые расходы на ЖКУ: с 1 октября россиянам придется доплатить за услуги

Новые расходы на ЖКУ: с 1 октября россиянам придется доплатить за услуги

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Более 1,5 тысячи рублей с квартиры придется дополнительно отдать за коммунальные услуги россиянам. Новые счета будут выставлены с 1 октября текущего года, передает Primepress. Эти займутся региональные информационно-расчетные центры, которые подсчитывают расходы по использованным ресурсам.

Перерасчет коммунальных услуг за прошлый год станет дополнительной строкой в квитанциях. Собственники жилья в Московской области и других регионах уже извещены об этом. Корректировка затронет дома, в которых установлены счетчики.

Перерасчет будет осуществляться с учетом нынешних нормативов. Если выяснится, что тепла, воды и электричества потрачено больше положенного, то жильцы должны будут это компенсировать.

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Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

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