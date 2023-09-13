Новые расходы на ЖКУ: с 1 октября россиянам придется доплатить за услуги

Более 1,5 тысячи рублей с квартиры придется дополнительно отдать за коммунальные услуги россиянам. Новые счета будут выставлены с 1 октября текущего года, передает Primepress. Эти займутся региональные информационно-расчетные центры, которые подсчитывают расходы по использованным ресурсам.

Перерасчет коммунальных услуг за прошлый год станет дополнительной строкой в квитанциях. Собственники жилья в Московской области и других регионах уже извещены об этом. Корректировка затронет дома, в которых установлены счетчики.

Перерасчет будет осуществляться с учетом нынешних нормативов. Если выяснится, что тепла, воды и электричества потрачено больше положенного, то жильцы должны будут это компенсировать.

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