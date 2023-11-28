Новогодняя елка по цене квартиры: сколько стоят самые роскошные искусственные деревья в России

Близится главный зимний праздник, а это значит, что россияне уже стали активно задумываться над покупкой новогодней елки. Некоторые предпочитают каждый год брать живое дерево, а другие – один раз потратиться на искусственное и больше не переживать по этому поводу. Однако, как оказалось, чтобы приобрести некоторые ели, нужно брать кредит.

По данным E1.ru, одна из самых дорогостоящих елок продается в «Сима-ленде». Это 30-метровый разноцветный конус за 15,5 миллиона рублей. Поменьше подобные модели можно взять за 7,1 миллиона – 20 метров, 3,9 миллиона – 15 метров, 587 тысяч рублей – 5 метров.

Что касается домашних елок, а не для установки на улице, то тут тоже цены немаленькие. Например, в известном маркетплейсе ель высотой 2,7 метра стоит 300 тысяч рублей. А так называемая «Коттеджная» елка высотой 3,65 метра – 209 тысяч рублей. Чуть поменьше заснеженное дерево с шишками можно взять за 170 тысяч рублей – это за 1,8 метра.

Конечно, при желании можно найти идеальную елку и за 5 тысяч рублей. Однако отзывы на таких вариантах оставляют желать лучшего.

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