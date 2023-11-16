Не 150 миллионов: названа реальная стоимость замка Пугачевой и Галкина*

Стоимость замка Пугачевой и Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) на самом деле составляет где-то 300 млн рублей. Об этом сообщила член Российской гильдии риэлторов Дарья Лучшева.

Ранее бизнесмен и музыкант Андрей Ковалев заявил, что готов приобрести дом Примадонны за 150 млн рублей. Но эксперт по недвижимости уверена, что цена замка гораздо выше. Около 70 млн рублей будет стоить только земля без самой постройки.

«Цена Ковалева занижена в два раза. Можно сказать, что он хочет купить замок практически по цене земли, так как ее стоимость выросла и уже составляет под 70 миллионов», — сказала она в интервью «Подмосковье сегодня».

Риэлтор добавила, что, если даже продать замок без всей антикварной мебели и предметов интерьера, его цена будет явно выше 150 млн рублей.

Эксперт уверена, что стоимость особняка звезд составляет около 300 млн рублей, если речь идет о быстром поиске владельца. Учитывать нужно не только рыночную стоимость, но и знаковость объекта. Ведь это не обычная постройка, а замок звезды.

Напомним, ранее подруга Пугачевой выдала школьную тайну певицы.

*признан иноагентом на территории РФ