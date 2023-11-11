Названы самые высокооплачиваемые профессии в России. Об этом сообщает портал E1.ru.

По данным за 2023 год, в топе по зарплатам находятся сотрудники, связанные с IT-сферой. Например, руководитель группы разработки получает 191 900 рублей в месяц. Сообщается, что московские специалисты зарабатывают больше, чем их коллеги из регионов.

Также самыми дорогими вакансиями оказались должности директоров. По информации источника, генеральный директор электросетевой компании получает от миллиона рублей до вычета налогов.

В тройку лидеров вошли стоматологи-ортодонты. Их ежемесячная прибыль составляет 450 тысяч рублей.

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