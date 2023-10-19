Названы 5 «неубиваемых» авто для российских дорог: цена не выше 500 тысяч рублей

При выборе машины у каждого автолюбителя есть свои критерии, но практически все сходятся в одном – она должна служить долго и проходить даже по самым сложным российским дорогам. Так, был составлен ТОП-5 самых «неубиваемых» транспортных средств, причем по довольно привлекательной цене – не выше 500 тысяч рублей.

Эксперты отметили, что среди поддержанных автомобилей довольно сложно выбрать тот самый «алмаз», но это возможно. Например, стоит обратить внимание на Ford Focus. Конечно, не новый, а 10-12-летней давности. Присмотреться нужно к моделям, выпущенным в период с 2010 до 2013 года с двигателем 1,6 или 2,0 и с механической коробкой передач.

Также в рейтинг вошел Nissan Almera 2012-2014 годов на механике. И Chevrolet Cruze первого поколения тоже стоит рассмотреть. Однако при его выборе нужно внимательно изучить техническое состояние.

Специалисты выделили еще Hyundai Solaris, но в первой модификации. Это вполне надежная и при этом бюджетная машина. Что же касается российского рынка, то тут в ТОП попала только Lada Granta.

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Источник: NaAvtorasse.