По цене автомобиля: названа средняя стоимость проведения свадьбы в Москве

По данным аналитиков, в среднем молодожены платят за свадьбу в Москве 160 тысяч рублей. Однако такая цифра выглядит не совсем реалистичной, пишет сайт Metro.

В среднем аренда площадки для проведения свадьбы составляет 90-100 тысяч рублей. Речь идет о залах в центре столицы или с интересными интерьерными решениями.

Молодожены Максим и Валерия позвали на праздник 47 гостей. Банкетное меню на одного человека обошлось в 6 тысяч рублей — всего только на еду они 282 тысячи рублей. К тому же, у них был фуршет за 65 тысяч рублей.

В среднем банкетное меню на человека в столице стоит от пяти до шести тысяч рублей.

За торт молодожены в среднем отдают от 17 до 35 тысяч рублей. Сладкое угощение рассчитано на 30-40 человек.

Исходя из историй героев, свадьба в Москве обойдется, как минимум, в 500 тысяч рублей. В основном же нужно ориентироваться на бюджет в размере 1 млн рублей.

Напомним, ранее стало известно, на сколько в России подорожали зимние шины.