Москвичам доставят блюда из ресторана на частном самолете за десятки миллионов рублей

Жители Москвы могут заказать еду из ресторана в Сочи, которую привезут на частном самолете. Сет блюд вместе с доставкой обойдется в 10 миллионов рублей. Об этом сообщает «Москва 24».

Такую функцию впервые в России запустил один из ресторанов Красной Поляны. Любителям вкусной еды и роскоши предлагается сет из шести блюд от бренд-шефа Ильи Захарова. Это тарталетка с тунцом и черной икрой, авокадо с крабовым мясом, стейк из чилийского сибаса с васаби.

Заказ доставят в течение 48 часов, а привезут его сами повара. Они доставят ингредиенты и приготовят блюда, а после подадут их к столу в коллекционной посуде.

Сам сет стоит 11 тысяч рублей, тогда как доставка обойдется в 9 миллионов 989 тысяч рублей. По словам бренд-шефа, у подобной услуги нет аналогов в России. Он назвал заказчика страстным ценителем высокой кухни, который готов получать от жизни самое необычное и эксклюзивное.

У такого заказа есть лишь один минус, в случае непогоды его могут перенести. Предложение доступно до 30 сентября.

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