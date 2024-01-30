Макароны по цене мяса: что произойдет в скором времени с ценами на продукты

Один из лидеров российского рынка поставок продуктов для кафе и ресторанов уведомил своих партнеров о повышении цен на макароны на 10-15%. Эту информацию подтвердили и в крупной продуктовой сети.

Кандидат экономических наук, профессор РАНХиГС Юрий Юденков отметил, что подорожание связано с тем, что в России производится недостаточно муки. Чтобы сделать качественный товар, необходима твердая пшеница высоких сортов.

«Второе: если мы говорим про действительно лучшие сорта пшеницы и лучшие виды макарон, то там велика доля добавок, приправ иностранного производства. И я предполагаю, что выросла цена их импорта, это тоже сказалось», — цитирует эксперта MSK1.RU.

Помимо этого, растут цены на бензин и электроэнергию. Это ощутимо влияет на стоимость продуктов. Экономист заключил, что повышение стоимости затронет не только макароны, но и всю продуктовую линейку, в том числе и из-за увеличения курса доллара.

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