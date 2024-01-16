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03:00, 16 января 2024
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Когда в мире появится первый триллионер

Когда в мире появится первый триллионер

© Freepik

На Земле может появиться первый триллионер. Соответствующий прогноз составили аналитики организации Oxfam.

Они посчитали, что с 2020 года пять человек, считающихся богатейшими в мире, удвоили доход. Их общее состояние оценили в 869 млрд долларов.

В дальнейшем при сохранении тенденции через 10 лет – к 2034 году - на Земле появится первый триллионер, пишет Газета.Ru.

Пока одни богатеют, другие беднеют: с 2020 года около 5 млрд жителей планеты стали беднее. Аналитики организации считают, что бедность не искоренят еще 230 лет.

На сегодняшний день в число богатейших людей входят Илон Маск, Бернар Арно, Джефф Безос, Ларри Эллисон и Марк Цукерберг.

Ранее экономист назвал главную проблему для россиян в 2024 году.

Источник фото:Freepik
Автор:Юлия Карева
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