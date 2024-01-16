Когда в мире появится первый триллионер

На Земле может появиться первый триллионер. Соответствующий прогноз составили аналитики организации Oxfam.

Они посчитали, что с 2020 года пять человек, считающихся богатейшими в мире, удвоили доход. Их общее состояние оценили в 869 млрд долларов.

В дальнейшем при сохранении тенденции через 10 лет – к 2034 году - на Земле появится первый триллионер, пишет Газета.Ru.

Пока одни богатеют, другие беднеют: с 2020 года около 5 млрд жителей планеты стали беднее. Аналитики организации считают, что бедность не искоренят еще 230 лет.

На сегодняшний день в число богатейших людей входят Илон Маск, Бернар Арно, Джефф Безос, Ларри Эллисон и Марк Цукерберг.

Ранее экономист назвал главную проблему для россиян в 2024 году.