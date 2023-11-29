Какие продукты для новогоднего стола необходимо купить уже сейчас

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина назвала продукты для новогоднего стола, которые нужно купить уже сейчас, передает Doctorpiter.ru.

Так, по словам эксперта, можно покупать хоть за полгода любые консервы: от зеленого горошка до кабачковой икры и шпрот. Но при этом важно следить за сроком годности на банках.

Кроме того, запастись заранее можно и алкоголем, если он есть в новогоднем меню, заявила Лялина. То же самое касается и икры — ее выгоднее приобрести сейчас, пока цены еще не начали расти.

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