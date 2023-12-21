Как выбрать новогоднюю елку: рассказал эксперт по деревьям

Лучше всего символ Нового года выбирать среди искусственных деревьев, заявил эксперт по елям Олег Давидов. По его словам, живая елка быстро осыпается, а запах дерева может испортить праздничное настроение аллергикам.

Покупка живого дерева оправдана только в том случае, если хочется хвойный запах дома, пишет «Вечерней Москвой». Этот аромат дарит ощущение праздника, а также является бактерицидным. В то же время у некоторых людей может развиться аллергия на дерево.

Лучше, по мнению эксперта, выбрать искусственное новогоднее дерево. Оно не осыпается и не представляет вреда для здоровья, если не изготовлено из токсичных материалов.

Ранее москвичам рассказали о погоде на Новый год. По словам специалистов, несмотря на непродолжительную оттепель, весь снег не растает.