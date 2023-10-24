Как россиян лишают пенсии и можно ли ее вернуть: мнение эксперта

Многие россияне еще за несколько лет до выхода на пенсию начинают задумываться о размере выплат от государства. Однако при подсчете обнаруживают, что сумма, несмотря на трудовой стаж, весьма невысокая. Так, почему такое происходит и можно ли получить свои законные деньги?

Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева отметила, что существует несколько причин, по которым теряется трудовой стаж.

Технические сбои. В этом случае достаточно указать на ошибку, и все будет исправлено. Недобросовестный работодатель. Бывает так, что начальник просто не передал вовремя сведения о своем сотруднике, из-за чего расчет начинался не с нужного периода. Серая схема. В этом случае трудоустройство не считается официальным, а значит, нет трудового стажа. Переход к системе обязательного пенсионного страхования. Из-за этого нововведения в 2002 году многие россияне потеряли трудовой страж в 90-е годы.

Большинство этих проблем решается при обращении в Социальный фонд. Если же ошибки были допущены непосредственно организацией, в которой не был зачтен трудовой стаж, стоит разбираться с ней напрямую. При необходимости пойти в суд.

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Источник: «Прайм».