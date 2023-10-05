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22:00, 05 октября 2023
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Как не переплачивать за коммуналку после введения новых правил

Как не переплачивать за коммуналку после введения новых правил

© Freepik

С октября в России вступили в силу новые правила по оплате коммунальных услуг. Поправки в Гражданский кодекс касаются общего имущества собственников.

Согласно изменениям, если по вине кого-то из собственников возникли дополнительные расходы, их будет оплачивать не управляющая компания, а нарушитель. Речь идет о поломке кнопок в лифтах, повреждении зеркал в них, порче потолка и стен, засоре канализации и т.д.

По словам доцента кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Натальи Казанцевой, сейчас управляющие компании получили право возмещать убытки за счет виновников. Однако им придется доказать вину. Нарушителей станут искать с помощью камер и очевидцев.

Казанцева отметила: чтобы не переплачивать, жильцам следует контролировать деятельность УК. В противном случае могут быть повышены сборы по статьям, не предусмотренным тарифным регулированием. Комментарий эксперта привел «Прайм».

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Источник фото:Freepik
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