Как не переплачивать за коммуналку после введения новых правил

С октября в России вступили в силу новые правила по оплате коммунальных услуг. Поправки в Гражданский кодекс касаются общего имущества собственников.

Согласно изменениям, если по вине кого-то из собственников возникли дополнительные расходы, их будет оплачивать не управляющая компания, а нарушитель. Речь идет о поломке кнопок в лифтах, повреждении зеркал в них, порче потолка и стен, засоре канализации и т.д.

По словам доцента кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Натальи Казанцевой, сейчас управляющие компании получили право возмещать убытки за счет виновников. Однако им придется доказать вину. Нарушителей станут искать с помощью камер и очевидцев.

Казанцева отметила: чтобы не переплачивать, жильцам следует контролировать деятельность УК. В противном случае могут быть повышены сборы по статьям, не предусмотренным тарифным регулированием. Комментарий эксперта привел «Прайм».

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