Как бюджетно накрыть новогодний стол: советы эксперта

Многие россияне уже задумались, как отпраздновать Новый год, не потратив много денег. Диетолог Алексей Кабанов объяснил, как можно сэкономить на праздничном застолье. Об этом сообщает Lenta.Ru.

Так, необходимо начать подготовку к торжеству заблаговременно: продумать меню и посетить рынки. Например, долгопортящиеся продукты лучше закупать уже сейчас, поскольку к 31 декабря они могут подорожать в два раза или пропасть с прилавков.

Алексей Кабанов рекомендует брать на рынках все овощи, фрукты и зелень, так как там можно найти как наиболее свежие, так и экзотические продукты, цены на которые будут ниже, нежели в магазинах.

Кроме того, следует отдать предпочтение полезным продуктам, ведь зачастую они стоят намного дешевле вредных. Специалист отметил, что красное мясо и колбасу в оливье стоит заменить на индейку или кролика.

Также эксперт добавил, что количество алкоголя на столе нужно уменьшить, ведь именно на него обычно тратится большая часть бюджета.

Ранее мы писали, где в России дешевле всего накрыть новогодний стол.