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11:00, 09 декабря 2023
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Как бюджетно накрыть новогодний стол: советы эксперта

Как бюджетно накрыть новогодний стол: советы эксперта

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Многие россияне уже задумались, как отпраздновать Новый год, не потратив много денег. Диетолог Алексей Кабанов объяснил, как можно сэкономить на праздничном застолье. Об этом сообщает Lenta.Ru.

Так, необходимо начать подготовку к торжеству заблаговременно: продумать меню и посетить рынки. Например, долгопортящиеся продукты лучше закупать уже сейчас, поскольку к 31 декабря они могут подорожать в два раза или пропасть с прилавков.

Алексей Кабанов рекомендует брать на рынках все овощи, фрукты и зелень, так как там можно найти как наиболее свежие, так и экзотические продукты, цены на которые будут ниже, нежели в магазинах.

Кроме того, следует отдать предпочтение полезным продуктам, ведь зачастую они стоят намного дешевле вредных. Специалист отметил, что красное мясо и колбасу в оливье стоит заменить на индейку или кролика.

Также эксперт добавил, что количество алкоголя на столе нужно уменьшить, ведь именно на него обычно тратится большая часть бюджета.

Ранее мы писали, где в России дешевле всего накрыть новогодний стол.

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