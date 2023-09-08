Известны самые прибыльные профессии в России: премии по 20 млн рублей

Есть три сферы в России, в которых зарплаты топ-менеджеров признаны наиболее высокими. Размеры доходов стали известны после опроса, проведенного агентством Unicorn Search.

Выяснилось, что самые прибыльные отрасли – нефтегазовая, логистическая и фармацевтическая. Так, топ-менеджер нефтегазовой сферы получает в среднем 47,8 млн рублей в год. Премия за год составляет примерно 20,3 млн, но зависит от показателей, которые продемонстрировал сотрудник.

Управленцы в логистической отрасли имеют в год 34,6 млн рублей дохода. Премия там – 23,1 млн рублей.

В фарминдустрии доходы топ-менеджеров составляют 29,8 млн, а премия – 12,1. Соответствующие результаты исследования публикует ТАСС.

За тройкой лидеров следуют технологические и страховые компании. Заработок топ-менеджеров первой – 26,7 млн, а премия – около 18,5. В страховых доходы чуть ниже, но незначительно – 26,4 млн рублей, а премия – 7,9 млн.

Самая высокая премия – у сотрудников инвестиционных фондов. Она может достигать 54,1 млн рублей, хотя годовая зарплата сотрудников на высших должностях – 18,3 млн.