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01:00, 26 сентября 2023
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Известно, кому и на сколько увеличат пенсию с 1 января 2024 года

Известно, кому и на сколько увеличат пенсию с 1 января 2024 года

© freepik

Стало известно, кому и на сколько увеличат пенсию с 1 января 2024 года. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

В 2024 году неработающим пенсионерам проиндексируют сумму выплат на 7,5 %. Это следует из проекта бюджета Социального фонда. Как гласит документ, страховые выплаты вырастут по уровню инфляции, который заложен в прогнозе Минэкономики.

После увеличения льгот пенсионеры в среднем будут получать 23,4 тысячи рублей. Кроме того, в 2024 году обещают рост максимального размера больничного, декретных и выплат по уходу за ребенком.

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Источник фото:freepik
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