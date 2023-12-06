Исключение сделано только для случаев угрозы: школьникам запретили пользоваться мобильниками на уроках

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект, который запрещает школьникам пользоваться смартфонами на уроках. Народные избранники считают, что соответсвующее решение повысит качество образования детей, пишет E1.ru.

Председатель комитета по просвещению Ольга Казакова прокомментировала принятие инициативы. По ее словам, теперь норма звучит однозначно и больше не будет трактоваться двояко.

Таким образом, ученикам школ запрещено пользоваться мобильными устройствами на уроках, но при этом существует исключение. Оно сделано только для тех случаев, когда жизни и здоровью детей или преподавателей грозит опасность.

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