20:00, 08 декабря 2023
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Где в России дешевле всего накрыть новогодний стол
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Выяснилось, в каком регионе России дешевле и дороже всего накрыть новогодний стол. Так, в Республике Марий Эл на праздничный ужин потребуется 3 тыс. 941 рубль.
Стоимость новогодней корзины в субъектах РФ узнал РЕН ТВ.
Самая высокая стоимость стола на Новый год – на Сахалине. Для этого потребуется более 7 тыс. рублей.
В Москве на покупку продуктов надо 6 тыс. 109 рублей. Это на 12% больше, чем в 2023 году. В Санкт-Петербурге эта сумма на 500 рублей ниже.
По информации издания, в Ханты-Мансийском округе потребуется 5 тыс. 641 рубль, в Краснодарском крае – 5 тыс. 408 рублей, в Свердловской области – 5 тыс. 411 рублей.
Ранее сообщалось, насколько подорожал салат оливье за год.