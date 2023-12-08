Где в России дешевле всего накрыть новогодний стол

Выяснилось, в каком регионе России дешевле и дороже всего накрыть новогодний стол. Так, в Республике Марий Эл на праздничный ужин потребуется 3 тыс. 941 рубль.

Стоимость новогодней корзины в субъектах РФ узнал РЕН ТВ.

Самая высокая стоимость стола на Новый год – на Сахалине. Для этого потребуется более 7 тыс. рублей.

В Москве на покупку продуктов надо 6 тыс. 109 рублей. Это на 12% больше, чем в 2023 году. В Санкт-Петербурге эта сумма на 500 рублей ниже.

По информации издания, в Ханты-Мансийском округе потребуется 5 тыс. 641 рубль, в Краснодарском крае – 5 тыс. 408 рублей, в Свердловской области – 5 тыс. 411 рублей.

Ранее сообщалось, насколько подорожал салат оливье за год.