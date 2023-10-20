Эти 4 продукта больше всего дорожают в России: цена растет с каждым днем

Названы продукты, которые быстрее остальных растут в цене в магазинах. Всего их четыре. И связано подорожание с инфляцией, которая на сентябрь 2023 года составила 6% в России. Эти данные опубликовал Банк РФ.

Всего, по подсчетам, потребительские цены за месяц выросли на 0,87%. Кажется, совсем немного, если не учитывать, что в августе это были 0,28%. И, по мнению экспертов, показатели продолжат расти.

На сегодняшний день самыми дорогими продуктами являются овощи и фрукты. На это повлияло ослабление курса рубля. Больше всего цена заметно изменилась у томатов, бананов, груш и апельсинов. В общей сложности прирост увеличился до 4,36% после 3,25% в августе.

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Источник: Life.ru.