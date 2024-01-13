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00:00, 13 января 2024
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Экономист назвал главную проблему для многих россиян в 2024 году

Экономист назвал главную проблему для многих россиян в 2024 году

© Freepik

Перед большинством россиян в 2024 году встанет одна проблема. Ее раскрыл экономист Евгений Надоршин.

По словам специалиста, в России складывается тревожная ситуация с кредитной нагрузкой. В результате выплата кредитов станет главной задачей для многих в 2024 году.

«В этом году у тех, кто брал кредиты в 2023-м, будет одна задача – расплачиваться по ним», - сказал источник в эфире «Радио 1».

Он объяснил, что в крупных городах, в которых развит сектор услуг, граждане берут кредиты с целью улучшить свое состояние. Текущие ставки кредитов оказываются большой нагрузкой для людей: цифры далеки от ставок в США и Европе, превышают их в три раза, отметил эксперт.

Надоршин добавил, что льготная ипотека подогревает рынок, но в случае отказа от нее, пострадают девелоперы.

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Источник фото:Freepik
Автор:Юлия Карева
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#деньги
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