Цифры удивляют: Росстат назвал разницу в доходах богатых и бедных россиян

Росстат назвал разницу в доходах богатых и бедных россиян, об этом сообщает РБК.

Журналисты со ссылкой на исследование Росстата сообщили, что было проведено изучение разницы доходов самых богатых и бедных россиян за 2022 год.

Выяснилось, что средний показатель дохода самых богатых россиян (10%) составил 101,2 тыс рублей. При этом самые бедные жители нашей страны (2,9%) получают в среднем 11,1 тыс рублей. Таким образом, они получают в 9 раз меньше богатых жителей России.

В Росстате также выяснили, что основным источником дохода у богатых россиян является заработная плата (91% от доходов), тогда как у бедных жителей на долю зарплат приходится 56,9%, остальная часть — это социальные выплаты.

В службе государственной статистики также подчеркнули, что пропасть между богатыми и бедными в России снижается. В 2021 году аналогичное соотношение составляло 10,3 раза.

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