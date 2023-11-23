Чтобы приготовить «Оливье», надо 1,2 тыс. рублей: какие ингредиенты подорожали сильнее всего

Стоимость ингредиентов для «Селедки под шубой» и «Оливье» за год выросла на 4% и 6% соответственно. Чтобы приготовить первый салат, надо 782 рубля, а второй – 1,2 тыс. рублей.

Как изменилась стоимость продуктов, рассказали «Известия» со ссылкой на данные Росстата с октября 2022 года по октябрь 2023-го.

Если говорить об «Оливье», то морковь и куриные яйца для него выросли на 27% и 24% соответственно, колбаса и горошек – на 6%, лук – на 12%. Майонез и картофель, наоборот, подешевели – на 1% и 7%.

«Селедка под шубой» тоже стала стоить дороже. На 24% подорожала свекла. Сельдь не изменилась в цене за год.

Несмотря на подорожание традиционных новогодних салатов, погода 31 декабря обещает порадовать россиян.