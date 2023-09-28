Что может грозить россиянам за уничтожение редких грибов с 12 октября

Новая статья Уголовного кодекса, направленная на борьбу с уничтожением и повреждением краснокнижных видов грибов и растений, вступит в силу с 12 октября. Адвокат Татевик Чугурян рассказала Lenta.Ru о возможном наказании для нарушителей.

Ответственность за уничтожение редких грибов предусмотрена как Уголовным кодексом, так и Административным. Каждый отдельный эпизод будут рассматривать с точки зрения причинного экологии вреда, а также формы вины и общественной опасности. При этом обычным грибникам, по словам Чугурян, бояться, по всей видимости, нечего. Им вряд ли грозит уголовная ответственность.

Ранее в одном из заказников Санкт-Петербурге нашли грибы, которые пахнут мясом. Также люди называют их «непристойными».