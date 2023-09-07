Что делать, если арендодатель увеличил плату для жильцов съемной квартиры

Арендодатели не могут самовольно менять плату для жильцов съемных квартир. Главное для квартиросъемщиков в таком случае – наличие договора: если бумажки нет, то увеличение стоимости аренды возможно.

Другое дело, если договор есть. Его советуют требовать еще при заселении. В документе прописаны подобные моменты.

По словам риэлтора Татьяны Вавиловой, если хозяин жилища меняет условия договора, ему будет назначен штраф.

«Арендодатель не имеет права увеличивать аренду в рамках договора», - сказала специалист изданию BLITZ+.

Вавилова отметила, что любые изменения могут вноситься после истечения срока действия документа.