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08:00, 07 сентября 2023
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Что делать, если арендодатель увеличил плату для жильцов съемной квартиры

Что делать, если арендодатель увеличил плату для жильцов съемной квартиры

© Freepik

Арендодатели не могут самовольно менять плату для жильцов съемных квартир. Главное для квартиросъемщиков в таком случае – наличие договора: если бумажки нет, то увеличение стоимости аренды возможно.

Другое дело, если договор есть. Его советуют требовать еще при заселении. В документе прописаны подобные моменты.

По словам риэлтора Татьяны Вавиловой, если хозяин жилища меняет условия договора, ему будет назначен штраф.

«Арендодатель не имеет права увеличивать аренду в рамках договора», - сказала специалист изданию BLITZ+.

Вавилова отметила, что любые изменения могут вноситься после истечения срока действия документа.

Источник фото:Freepik
Редакция

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