Цены взлетели: стало известно, на сколько в России подорожали зимние шины

Стало известно, на сколько в России подорожали зимние шины, об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий.

Перед началом сезона цены на покрышки традиционно выросли, рассказывают эксперты. Так, средняя цена шипованных шин выросла на 14%. Теперь за них придется отдать 6,7 тысяч рублей. Нешипованные подорожали на 8% и будут стоить от 6,2 тысяч рублей.

Впрочем, есть и шины, которые наоборот, подешевели по сравнению с 2022 годом. В основном это наиболее популярные типоразмеры.

Эксперты отмечают, что повышение цен связано с как с ростом цен у конечных продавцов, так и со структурой спроса. При этом, большинство западных игроков рынка заменили китайские и российские бренды.

Ранее мы писали о том, что такси в России вскоре подорожает.