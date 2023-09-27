Будете удивлены: сколько на самом деле получают дворники и уборщицы в Москве

Журналисты назвали средние зарплаты дворников и уборщиц в Москве, об этом пишет сайт MSK1.RU.

Самыми большими зарплатами могут похвастаться сотрудники частных клининговых компаний. Так, в одной из таких организаций от кандидата требуется «опрятный внешний вид», знание русского языка и опыт работы от одного года. Зарплата - 100-120 тысяч рублей в месяц.

Есть и необычные вакансии, вроде мойщика трамваев. Там сотрудникам помимо зарплаты предлагают бесплатное социальное жилье и спецодежду. Выплаты варьируются в зависимости от графика - 70-140 тысяч рублей.

Правда, столь высокий заработок обещают не все. ГБУ «Жилищник», которое обслуживает практически все московские дворы, платит сотрудникам всего 35 тысяч рублей до вычета НДФЛ. За эти деньги дворник должен убирать улицу шесть дней в неделю.

Такую же сумму готовы платить мойщикам в университетской столовой. Сотрудник должен работать на кухне, проводя уборку и дезинфекцию помещений. Также в его обязанности входит мытье посуды.

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