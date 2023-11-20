Знакомы каждому: названы конфеты, которые ускоряют старение

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о том, какие конфеты ускоряют старение. Оказалось, что эти сладости имеют в составе заменитель масла какао. Об этом сообщает «Москва 24».

Специалист пояснил, что некоторые производители при изготовлении конфет используют некачественные продукты.

«В конфетах может содержаться заменитель масла какао. Это смесь, которая состоит из большого количества пальмового масла, трансжиров. В сочетании с сахаром она наносит большой вред», – рассказал врач.

При употреблении таких сладостей могут раньше наступить возрастные болезни, даже атеросклероз. Поэтому, специалисты убеждены, что эти конфеты ускоряют старость.

Ранее мы писали о том, какую замену можно найти яйцам на завтрак. Специалисты из Немецкого центра исследований диабета в Дюссельдорфе рассказали о пользе употребления именно этого продукта.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом.