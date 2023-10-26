Жизнь россиян хотят продлить до 78 лет: как это собираются сделать

В России к 2030 году средняя продолжительность жизни должна составить 78 лет. Цель поставлена, и к ней предлагают идти несколькими способами.

В планах к 2046 году и вовсе достичь показателя продолжительности жизни на уровне 80 лет. Ученые отмечают, что из-за коронавируса статистика ухудшилась во всем мире, и для достижения целевых показателей потребуется больше усилий.

Как выяснили ученые в Перми, сильнее всего на продолжительность влияет образ жизни – это проблема не только медицинского характера. Исследователи предлагают расширять госпрограммы «Чистый воздух», «Чистая вода», а также приобщать население к здоровому образу жизни, пишет РИА Новости.

В этом смысле важно добиться, чтобы люди пили вдвое меньше, чем сейчас. Дополнительно нужно, чтобы в медицину вкладывали на 8% больше, а ВВП на душу населения должен расти на 3,5%, пишет издание.

Ранее сообщалось о том, как пахнут пожилые люди.