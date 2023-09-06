Женщины, берегитесь: каждый третий мужчина в мире заражен этой инфекцией

Каждый третий мужчина на планете инфицирован инфекцией, передающейся половым путем. Речь идет о вирусе папилломы человека, который в случае заражения женщины может привести к раку шейки матки. От него ежегодно умирают более 340 тысяч представительниц прекрасного пола.

Ученые собрали данные за 1995-2022 годы, чтобы оценить распространенность ВПЧ среди мужского населения. Она оказалась 31% для всех видов вируса и 21% - для онкогенных типов, которых насчитывается 12.

Чаще у мужчин встречается 16 тип – его носителями являются 5%. Также нередко бывает 6 тип – он диагностирован у 4%.

Пик распространенности пришелся на возраст 25-29 лет. Затем риск заражения снижался, но сохранялся всю жизнь.

Подробности сообщило издание Naked-Science.ru.