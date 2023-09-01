Здоровье под угрозой: названа самая вредная каша

Манная каша является любимым блюдом многих людей. Однако мало кто знает, что это лакомство обладает высоким гликемическим индексом и содержит много калорий. Врач-диетолог Елена Соломатина назвала опасные последствия манной каши для организма человека.

По словам эксперта, манка является аналогом белой муки. Вот почему она не несет организму никаких питательных веществ. Кроме того, манная крупа не содержит клетчатки, ценного компонента, который есть в цельнозерновых кашах. Употребляя манку, человек лишь повышает уровень глюкозы в крови. А это опасно развитием сахарного диабета и набором веса.

Ранее были названы 4 ежедневных привычки, которые могут погубить почки. Подробности смотрите в этой статье.