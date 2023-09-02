Забудьте о них немедленно: названы два самых опасных способа контрацепции

По словам гинекологов, многие женщины используют те методы контрацепции, которые давно не работают. Доктор Камиль Бахтияров перечислил самые опасные заблуждения, способные привести к нежелательной беременности.

В первую очередь, специалист отметил: ошибочно полагать, что прерванный половой акт является надежным способом предохранения. По словам Камиля, даже если в женщину попадет немного спермы, то этого будет достаточно для зачатия.

Кроме того, многие девушки считают, что грудное вскармливание является защитой от нежелательной беременности. Однако это также распространенное заблуждение. Если у женщины цикл после родов не восстановился и кормление ребенка происходит по требованию, то риск забеременеть все равно высок.

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