Язва, диабет, камни в почках: людям с какими недугами категорически нельзя есть мандарины

Мандарины — неотъемлемый символ Нового года, но их избыточное употребление может негативно сказаться на здоровье. Некоторым людям категорически нельзя есть эти фрукты.

Главный врач медицинской клиники Сергей Длин объяснил, что от употребления мандаринов нужно отказаться людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Они сильно повышают кислотность, раздражают оболочки кишечника и желудка, поэтому данный фрукт не стоит есть тем, кто страдает от язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, гастрита или нарушений работы желчного пузыря.

Помимо этого, мандарины противопоказаны людям, у которых есть аллергии. В таком случае даже маленький кусочек может вызвать высыпания, головную боль, зуд, сыпь и даже отек гортани с удушьем.

Не стоит употреблять цитрусовые и диабетикам, однако на Новый год можно сделать исключение и побаловать себя небольшой порцией фрукта.

«Мандарины повышают уровень сахара, и людям, которые страдают этим недугом, конечно же, нужно либо ограничить, либо есть не более 2-3 мандаринов в неделю», — рассказал врач в интервью Пятому каналу.

Врач не рекомендует употреблять мандарины беременным женщинам, особенно, когда у ребенка в утробе сформированы все органы, и он продолжает расти.

Напомним, ранее эндокринолог объяснила, сколько мандаринов можно съедать в день.