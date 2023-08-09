Ягода с исключительными свойствами: при каких проблемах со здоровьем нужна черника

Черника – ягода с исключительными свойствами. Важно знать, при каких проблемах со здоровьем ее следует употреблять.

Эта ягода обладает антиоксидантными свойствами, а потому черника идеальна для сердца и сосудов. Она способствует разжижению крови и предотвращает формирование кровяных сгустков.

В чернике содержится витамин К – он необходим для костей и сосудов. Употребление данной ягоды препятствует развитию гипертонии, улучшает циркуляцию.

Еще одно свойство черники – обеспечение здорового функционирования печени.

Следует помнить, что популярная летняя ягода – не лекарство. Это лишь дополнение к здоровому образу жизни. Поэтому при проблемах со здоровьем нужно в первую очередь проконсультироваться со специалистом.