Ягода-дурница: почему некоторым людям нельзя есть голубику

Голубику называют дурницей, пьяной ягодой или даже гонобобелем. Дело в том, что сбор голубики часто оборачивался для людей головокружениями и головной болью. Из-за этого ягоду сразу обвиняли во всех проблемах, однако потом оказалось, что рядом с ней обычно растет болотный багульник, эфирные масла которого токсичны. Но даже риск свалиться с мигренью не останавливал собирателей ягод, ведь польза голубики оправдывала все.

Например, в ягоде содержится много витаминов С, К, Е, А. В ней есть такие вещества, как железо, цинк, магний, калий, фосфор. В свежей голубике можно обнаружить антоцианы и лейкоантоцианы, катехины, фенольные, тритерпеновые и хлорогеновые кислоты.

Благодаря всему этому голубика считается отличным средством для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, у ягод отмечается низкий гликемический индекс, поэтому их можно есть даже диабетикам.

Однако некоторым людям стоит ограничить употребление голубики в ежедневном рационе. Так, ягода способна вызвать аллергию, потому ее не рекомендуют давать детям до трех лет.

Людям с патологиями желчевыводящих путей тоже лучше воздержаться от такого лакомства. Не следует есть ягоду тем, у кого повышенная свертываемость крови.

Безопасная доза голубики для взрослого человека составляет 200 граммов в день, а для детей – 80 граммов.

Ранее мы писали, как правильно есть дыню, чтобы не навредить организму.