Вызывайте скорую, если видите эти цифры на градуснике: какая температура опасна для жизни

Опасной для жизни считается температура тела ниже 35 или выше 39,5 градуса. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

«Температура тела выше 39,5 уже требует вмешательства. Не исключено, что она может еще больше подняться. Человеческие белки начинают сворачиваться при температуре выше 41 градуса. Этого нельзя допустить», – заявил эксперт.

При такой высокой температуре необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. Однако поводом для беспокойства и причиной обратиться к медикам является и слишком низкая температура.

«Температура ниже 35 уже должна сильно насторожить. Может быть гипотиреоз, может быть еще какое-то заболевание. Надо разбираться», – утверждает Алексей Хухрев.

При этом, в отличие от высокой температуры, низкие показатели на градуснике не опасны в моменте. Это может навредить человеку, если не выяснить первоисточник подобного симптома, заболевание, которое продолжит развиваться и будет представлять угрозу жизни и здоровью.

Ранее мы писали, как решить проблемы со сном без приема снотворного.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом.