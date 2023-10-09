Вызывает проблемы с сердцем: врач перечислил самую опасную еду на столе

Заботящиеся о своем здоровье люди часто ошибочно исключают из рациона те продукты, которые на самом деле необходимы организму. Но оставляют на столе то, что несет вред. Кардиолог и терапевт Владимир Протасов перечислил продукты, о вреде которых мало кто догадывается. Об этом пишет aif.ru.

Оказалось, что повышенное содержание в рационе сахара повышает кардиометаболические риски и артериальное давление. Поэтому стоит отказаться от обработанных продуктов – тортов, кексов, печенья, которые имеют длительный срок годности.

Врач отметил, что соленые продукты тоже влияют на сердечно-сосудистую систему. Они задерживают жидкость в организме, увеличивая нагрузку на сердце.

Владимир Протасов также предупредил о большом количестве натрия, который присутствует в хлебной продукции, беконе, попкорне, разных соусах. Все это ведет к переизбытку соли в организме и вредит здоровью. В этот список также включены супы на основе бульонных кубиков. Лучше, если вы не будете есть их на постоянной основе.

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