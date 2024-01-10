Вызывает цирроз печени: хирург назвал опасный слабоалкогольный напиток
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Чрезмерное потребление сидра может привести к циррозу печени и панкреонекрозу. Этот слабоалкогольный напиток не менее опасный, чем водка, рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.
Сидр может вызвать обострение язвы или гастрита из-за высокой газированности.
«Также повышается синтез соляной кислоты в желудке, что наносит вред стенкам органов. Кроме того, злоупотребление сидром чревато циррозом печени и панкреонекрозом. Печень и поджелудочную уничтожают не только водка и пиво», — цитирует Умнова News.ru.
Сидр нельзя употреблять детям и беременным женщинам, поскольку содержащийся в напитке алкоголь может вызвать развитие патологических мутаций в организме и гибель молодых клеток нервной системы, печени и кровеносного русла.
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