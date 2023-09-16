Выжившие после остановки сердца люди рассказали, что чувствовали при клинической смерти

Ученые проанализировали околосмертные переживания людей – они наблюдали за 567 пациентами, которые перенесли остановку сердца. Отмечается, что в этой ситуации выживают менее 10% пациентов.

Им делают сердечно-легочную реанимацию – это единственный способ попытаться сохранить человеку жизнь. Реанимация людей длилась от 23 до 26 минут.

Остановка сердца – состояние, когда человек балансирует на грани жизни и смерти, при этом он находится в глубокой коме.

В итоге ученым удалось опросить 28 из 53 выживших, пишет «Российская газета». Только шестеро рассказали, что чувствовали, переживали и ощущали при остановке сердца.

Говоря об околосмертном опыте, некоторые вспоминали боль, разговоры врачей и прочие аспекты медицинского лечения. Другие испытывали состояние, похожее на сон. Третьи видели свет, туннель и кого-то из семьи, ощущали сильные эмоции, например, любовь. Кто-то чувствовал отделение от тела и осознавал, что умер. Могли появиться иллюзии о монстрах или безликих фигурах, кому-то привиделось богоподобное существо.

Главный вывод ученых заключается в том, что люди все-таки сохраняют воспоминания о том состоянии. Для них это становится источником эмоционального стресса, на который, возможно, потребуется обратить внимание.

Ранее ученые назвали ошибку в питании, которая вызывает раннюю смерть от рака.