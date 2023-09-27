Выглядеть на 20 лет моложе: почему россиянкам не подходят секреты красоты азиаток

Женщины со всего мира завидуют азиаткам, которые смогли обмануть время и даже в 50 лет выглядят словно юные девушки. В фильмах сложно понять, перед тобой идет 50-летняя китаянка или 20-летняя. То же самое касается жительниц Японии и Кореи. Россиянки пытаются разгадать секрет красавиц, но врач-диетолог говорит, что в этом нет смысла.

Многие считают, что все зависит от еды, которую употребляют девушки. Поэтому скупают рис, лапшу и паровые пирожки. Врач-диетолог Ольга Перевалова в беседе с BLITZ+ рассказала, почему нам не надо повторять за азиатками.

«Что китайцу хорошо, русскому – смерть. У них культура питания веками формировалась. Японцы живут дольше всех в мире благодаря японской диете. Нам такую никогда не собрать», – уверяет специалист.

По словам диетолога, в основе их рациона морепродукты и соя, считающаяся омолаживающей. Японцы едят это с детства до глубокой старости.

«А у нас сои в культуре нет вообще, не растет она здесь! Мы живем намного меньше и женщины стареют быстрее, потому что у нас в культуре нет таких фитоэстрогенов, не культивировались никогда», – подытожила диетолог.

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