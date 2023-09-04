Вы удивитесь: почему мужу и жене полезно спать в разных комнатах

Психологи рассказали о плюсах и минусах раздельного сна у супругов. Сергей Розанов считает, что каждая пара должна принимать решение исходя из своих интересов. Он перечислил плюсы раздельного сна.

«Разделение спален может способствовать лучшему качеству сна, особенно если партнеры имеют разный ритм и привычки», — говорит психолог.

Кроме того, таким образом можно свести к минимуму конфликты в семье. Так как некоторые пары не сходятся по вопросам температуры, освещенности, выбора постельного белья и времени отхода ко сну.

Раздельный сон также помогает супругам сохранять личное пространство.

«Разделение спален дает возможность иметь собственное пространство для отдыха и восстановления сил. Иногда нам просто надо побыть в одиночестве, чтобы восстановиться», – уверяет психолог.

К минусам раздельного сна относят: утрату уровня близости и ощущение одиночества.

А вот психолог Ольга Наумова рассказала об «эффекте резинки» и стадиях отношений между партнерами: восхищение, насыщение, пресыщение и даже отвращение.

Иногда страсть в отношениях можно вернуть с помощью дистанции.

«Страсть — это как натянутая эластичная лента. Когда пара максимально близка, наслаждается сексом, случается «эффект резинки»: лента провисает, натяжение пропадает, вместе с тем падает интерес к партнеру. Как только пара расходится в разные стороны, интерес опять появляется», – объясняет специалист.

Психологи уверены, что в данном вопросе главное разговаривать, взвесить все «за» и «против» и вместе принять решение. Это подойдет для случаев, когда один из супругов хочет спать раздельно, а другой нет.

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