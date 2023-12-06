Аритмия, нарушения ЖКТ и обезвоживание: какой кофе считается самым вредным и полезным

На голодный желудок лучше воздержаться от употребления кофе, как утверждают врачи, определив самый вредный и полезный напиток. Об этом пишет E1.ru.

Существуют противоречивые мнения о пользе и вреде кофе. Одни утверждают, что кофе способствует старению, другие настаивают на том, что он предотвращает его проявление. Чтобы разобраться в этой дискуссии, важно понять, какие последствия могут иметь употребление кофе и самый вредный способ его приготовления. Обсудим особенности натурального черного кофе, не учитывая сложные варианты с сиропами, сливками и молоком.

Специалисты рекомендуют пациентам с гипертонией, заболеваниями ЖКТ и ишемической болезнью сердца обсудить свое кофейное потребление с лечащим врачом. Для всех остальных считается, что нормой является употребление трех-четырех чашек кофе в день.

Превышение этой нормы, особенно при употреблении более пяти чашек в день, даже у здорового человека может вызвать аритмию, нарушения ЖКТ, обезвоживание и нервное истощение. Избыток кофеина может вызвать раздражительность, тревожность, нервозность или, наоборот, вялость и апатию. Обезвоживание уменьшает иммунитет, повышая риск заболевания гриппом или ОРВИ.

Касательно употребления кофе на голодный желудок, следует помнить, что кофе повышает кислотность желудочного сока, что может вызвать неприятные ощущения.

Кофе содержит кофеин, влияющий на организм человека. Этот компонент повышает уровень дофамина в мозге, улучшая настроение и память, а также стимулирует бодрствование, физическую и умственную активность, снижая сонливость и риск развития депрессии. Некоторые исследования также указывают на положительные эффекты кофе в борьбе с депрессией, предотвращении диабета, защите от болезни Паркинсона, снижении риска онкологии и улучшении работы сердца.

Фильтр-кофе считается наиболее полезным вариантом приготовления, так как он позволяет избежать повышенного уровня вредных веществ. Исследования также указывают на связь кофе и чая с уменьшением вероятности старческой неподвижности.

Нефильтрованный кофе, такой как эспрессо, турецкий кофе и френч-пресс, считается наиболее вредным из-за содержания в нем веществ, повышающих уровень холестерина. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, и, по данным исследований, употребление фильтрованного кофе связано с меньшей смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний.

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