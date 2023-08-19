Вы это делаете неправильно: как нужно есть дыню

В самом разгаре сезон дынь и арбузов. Однако не все знают, что, кроме удовольствия и полезных свойств, эти ягоды могут принести и вред организму, если их неправильно есть. Врач лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал, как правильно употреблять дыню без вреда для здоровья.

По словам эксперта, как и любую ягоду, желтые сладкие дольки лучше всего есть отдельно от других продуктов – через час после еды или же за два часа до приема пищи. Если же полакомиться сразу после плотного обеда, то вероятнее всего возникнут метеоризм, тошнота и вздутие живота.

Также не стоит запивать дыню. Особенно алкоголем, водой и молоком. Это может привести к несварению.

При соблюдении этих правил дыня будет максимально полезна для здоровья, так как она заключает в себе калий, клетчатку, витамины С и К, антиоксиданты, фитонутриенты. И кроме того, эта ягода является отличным источником жидкости для организма.

«Она на 90% состоит из воды и содержит электролиты: магний, натрий и кальций. Такая комбинация помогает поддерживать кислотно-щелочной баланс и необходима для нормального обмена веществ», - отметил специалист.

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