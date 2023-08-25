Вы делаете это каждый день: 4 привычки, которые могут погубить почки

Почки — парный орган, который отвечает за здоровье организма. Они не только выполняют выделительную функцию, но и влияют на артериальное давление. При этом почки не обладают безграничными возможностями, особенно если человек имеет пагубные привычки.

Хирург-уролог Марк Гадзиян назвал 4 ежедневных действия, которые могут серьезно навредить почкам.

В первую очередь, речь идет про увлечение диетами. По словам эксперта, резкая потеря веса и дефицит жиров могут спровоцировать патологическую подвижность почки. Если же человек увеличил потребление белков для набора мышечной массы, то возникает риск образования камней.

Во-вторых, не стоит откладывать поход в туалет и долго терпеть. Это может спровоцировать заброс мочи обратно в почки и ее застой в верхних мочевых путях.

В-третьих, сидячий образ жизни может привести к застойным явлениям в органах малого таза и нарушению циркуляции крови.

В-четвертых, злоупотребление кофе пагубно влияет на почечную ткань, заставляя парный орган работать в усиленном режиме.

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