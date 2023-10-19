«Все остальное вредно»: врач Мясников назвал самые безопасные напитки

Употребление газированных напитков с сахарозаменителями — вредно для здоровья, заявил теледоктор Александр Мясников. По словам специалиста, их появление в рационе грозит ожирением и сахарным диабетом, пишет НСН.

Если употребить газированные напитки один раз, то ничего страшного не произойдет. А если это делать на постоянной основе — организму может грозить опасность. Лучше всего, по словам врача, употреблять другие напитки, которые безвредны.

«Пить можно только чай, кофе, чистую воду и хорошее вино — все остальное вредно», — заявил Мясников.

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