Все написано на лице: какие тревожные признаки указывают на скорую смерть

Врач антивозрастной медицины Екатерина Шумилина, физиогномист Елена Мифф и эзотерик Елена Кузьмицкая рассказали по каким признакам можно заранее предсказать скорую смерть человека.

Оказывается, до наступления физической смерти тела есть еще и биохимическая смерть клетки. По словам Шумилиной, это скопление в клетке множества сбоев в основных, важных процессах функционирования организма. Из-за нарушений снижается и энергообъем. Это больше всего касается сердечно-сосудистой системы, нервной и системы детоксикации – печени и почек. Именно они страдают из-за дефицита энергии.

Физиогномист Елена Мифф уверена, что приближающуюся смерть можно заметить по лицу. Она назвала три главных признака, при которых необходимо насторожиться – изменение формы лица, когда лицо будто «плывет», а кожа тянется вниз.

«Нужно, в первую очередь, обратить внимание на почки и на сердце», — советует эксперт.

Также о многом скажет блеск зрачков, но не стоит путать это с блеском в глазах. Второе появляется от радости и счастья, а первое – пугает.

«Есть два вида блеска: один говорит о скором суициде человека, загораются именно зрачки, они несут в себе такой неестественный блеск. Второй вид — когда загораются яблоки. То есть они странным образом начинают поблескивать», — говорит Мифф.

Эзотерик Елена Кузьмицкая говорит, что об изменениях можно судить по биополю человека. Пока не существует технологий, который могли бы показать эти изменения. По словам специалиста, зато это могут почувствовать питомцы.

Стоит насторожиться, если домашнее животное хочет еще больше ласки или, наоборот, ведет себя слишком агрессивно.

«Когда питомец начал каким-то странным образом реагировать, спать с вами по ночам, хотя до этого он никогда так не делал, бывает, они даже чувствуют место, орган, сопряженный с каким-то заболеванием», — объясняет эзотерик.

Кроме того, о многом могут рассказать сны. Человек может видеть череду одинаковых снов с одинаковой символикой, либо его родственники часто делятся этим. Начинают видеть что-то похожее на тревожное состояние, когда приближается какая-то угроза.

Запахи человека тоже могут указывать на приближающуюся смерть. На это еще укажет эмоциональное состояние и новая модель поведения.

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