Все делают это: названа привычка людей, вызывающая преждевременное старение

Американские специалисты из штата Орегон выяснили, что синий свет, исходящий от смартфонов, телевизоров, компьютеров и некоторых энергосберегающих ламп, приближает преждевременное старение.

Проведенное исследование на плодовых мушках показало, что чрезмерное воздействие светодиодов негативно влияет на основную клеточную функцию и приводит к раннему старению. Как пояснила профессор кафедры интегративной биологии Университета штата Орегон Ядвига Гибултович, организм этих насекомых реагирует на некоторые раздражители также, как и человеческий.

Как оказалось, уровни специфических метаболитов — химических веществ, необходимых для правильного функционирования клеток, изменялись под воздействием синего света. При этом пострадали практически все клетки организма — от кожи до жировых клеток и сенсорных нейронов.

Из-за воздействия света включаются те гены, которые защищают от стресса. Но для организма это ударная нагрузка, пояснила эксперт. Она также подчеркнула, что ограничение чрезмерного воздействия синего света может быть хорошим способом избежать раннего старения.

Вместе с тем, ученые признали, что для исследования на мухах использовали свечение выше той «дозы» синего, которую ежедневно получают люди. Поэтому и последствия для людей могут быть менее драматичными, сообщает «Доктор Питер».

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